ПриватБанк может возглавить иностранец

В ПриватБанке подтвердили информацию

Среди кандидатов на пост главы правления ПриватБанка есть иностранец, однако основным критерием при выборе кандидата станет профессионализм, а не принадлежность к той или иной национальности.

В банке подтвердили получение рекомендации назначить на пост главы правления иностранца.

Об этом сообщила корпоративный секретарь финучреждения Виктория Страхова на своей странице в Facebook.

На поиски и отбор кандидатов у рекрутингового агентства уйдет около четырех недель.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что иностранный инвестор выкупил и реформировал украинский банк. Казахстанский инвестор Ариф Бабаев выкупил Регион-Банк с 26-летним опытом на украинском рынке, переименовав его в Sky Bank и сделав акцент в развитии на IT-решения.

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По материалам ubr.ua