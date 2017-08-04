Банкиры-мошенники в Украине остаются безнаказанными

Уголовные производства в отношении топ-менеджеров и владельцев украинских банков, присвоивших деньги клиентов, не доходят до суда

Об этом сообщила Светлана Рекрут, замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). По ее словам, до суда доходит лишь порядка 1% дел, а в большинстве случаев все удается замять еще на этапе следствия.

Светлана Рекрут уточнила, что по состоянию на начало июля правоохранители по заявлениям ФГВФЛ направили в суды обвинительные акты по 31 уголовному нарушению. 9 из них – относительно руководителей неплатежеспособных банков «Аксиома», ВБР, ЭРДЭ, «Контракт», Надра Банка, «Национальный кредит», Профин Банк, «Порто-Франко», «Таврика».

Так, одному руководителю был вынесен обвинительный приговор, еще одному – оправдательный. Позже он был отменен Верховным судом Украины, и после повторного рассмотрения вынесен обвинительный приговор. Однако по акционерам банков ни одно дело до суда пока не дошло.

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Ранее сообщалось о том, что украинские банки смогут покупать больше иностранной валюты. В ведомстве не уточнили, когда именно появится соответствующее постановление НБУ, но ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

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По материалам ubr.ua