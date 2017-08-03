Украинские банки смогут покупать больше иностранной валюты

Нацбанк планирует повысить сальдо покупки-продажи иностранной валюты на межбанке (на собственные нужды)

Как сообщил Дмитрий Сологуб, заместитель главы НБУ, Национальный банк намерен увеличить лимит покупки банками иностранной валюты в течение рабочего дня с 0,5% до 1% от регулятивного капитала.

В ведомстве не уточнили, когда именно появится соответствующее постановление НБУ, но ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

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Ранее сообщалось о том, что еще один банк стал участником платежной системы ПРОСТІР. К национальной платежной системе присоединился Кристалбанк.

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По материалам ubr.ua