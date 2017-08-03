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Еще один банк стал участником платежной системы ПРОСТІР

03.08.2017 14:18

Кристалбанк стал членом национальной платежной системы

2 августа 2017 года Кристалбанк получил свидетельство о членстве в ПС ПРОСТІР и лицензию на использование торговой марки. Соответствующая информация появилась на сайте НБУ. Банк получил право выпускать и принимать к оплате карты этой платежной системы.

На текущий момент к платежной системе ПРОСТІР присоединилось 50 банков и 25 небанковских финучреждений. Это внутригосударственная банковская система массовых электронных платежей, которая была создана по инициативе НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинцы стали активнее использовать карты «Простір». В прошлом году количество активных карт платежной системы выросло на 29% и достигло 289 тыс штук.

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Рубрики: БанкиНовостиПлатежные системыУкраина

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