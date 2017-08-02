Требования к капиталу украинских банков установят осенью

Решение вопроса по требованиям к капиталу украинских банков перенесли на сентябрь этого года

Об этом сообщила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

В НБУ хотят, чтобы небольшие банки сначала выполнили требования по минимальному капиталу на уровне 200 млн грн (это все еще не сделали 9 финучреждений). Только после этого чиновники смогут решить, менять ли им дальнейшие требования (до 500 млн грн).

Если мелким банкам позволят не наращивать капиталы до 500 млн грн, они будут существенно ограничены в видах деятельности. Такие финучреждения не смогут стать универсальными.

Пока не известно, сколько банков захотят остаться на «упрощенной» модели работы. В НАБУ не исключают, что их количество превысит текущую цифру в 9 банков. Ведь передумать наращивать капитал могут и банки, которые ранее совершили докапитализацию до 200 млн грн.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ выступил против банковских услуг в Укрпочте. В ведомстве считают, что предоставляя почте определенные полномочия, законопроект не предусматривает выполнение ею законодательно установленных требований к банкам.

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По материалам ubr.ua