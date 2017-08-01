НБУ выступил против банковских услуг в Укрпочте

НБУ выступает против предоставления «Укрпочтой» банковских услуг без соответствующей лицензии

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи» (№6601) был зарегистрирован в Верховной Раде 21 июля 2017.

Авторы документа предлагают дать Укрпочте право предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов, выпускать электронные платежные средства и предоставлять отдельные банковские услуги. Важно, что для этих услуг оператору почтовой связи не понадобится банковская лицензия.

Кроме того, проектом закона предлагается предоставить «Укрпочте» право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ, других банках страны и за ее пределами.

В НБУ отреагировали на возможные нововведения негативно. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В ведомстве считают, что предоставляя почте определенные полномочия, законопроект не предусматривает выполнение ею законодательно установленных требований к банкам (относительно структуры капитала, структуры собственности, деловой репутации руководителей, технического обеспечения, а также других требований — сохранения и раскрытия банковской тайны, соблюдения законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения).

Кроме того, законопроект не содержит гарантии возврата средств клиентам «Укрпочты». И не предусматривает обязательство наравне с банками осуществлять взносы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Ранее мы сообщали, что Укрпочта сделала еще один шаг на пути к расчетам картами. И заключила соглашение об услугах процесинга с компанией «УкрКарт».

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