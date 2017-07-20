«Укрпочта — это история Золушки»: Игорь Смелянский подбил итоги первого года работы в компании

Игорь Смелянский рассказал об основных итогах года работы в Укрпочте

Сегодня и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский в ходе пресс-брифинга рассказал об итогах первого года работы на посту руководителя компании. Прежде всего, Смелянский сравнил историю Укрпочты с историей Золушки. Ведь если еще год назад компания была разрушена и обанкрочена, то все это время новая команда работала над улучшением сервиса и имиджа национального почтового оператора, и достигла немалых успехов.

По словам Игоря Смелянского, практически все обещания, которые он ставил год назад, были выполнены.

1. Разработана стратегия развития компании.

Руководство компании прогнозирует, что по итогу 2017 года доходы Укрпочты составят 6,4 млрд грн. В целом, за год работы новой команды доходы Укрпочты выросли на 30%.

Таких результатов удалось достичь, в первую очередь, благодаря росту объема предоставляемых финансовых услуг. Одной из основных целей компании является внедрение почтовых счетов. На прошлой неделе Укрпочта заключила соглашение об услугах процессинга с компанией «УкрКарт», приблизив этим возможность для клиентов расплачиваться в отделениях Укрпочты с помощью банковских карт.

2. Завершение корпоратизации.

Укрпочта стала публичным акционерным обществом. При этом, корпоратизация предприятия была проведена в рекордные сроки — 8 месяцев. Следующий этап -— создание наблюдательного совета, который должен работать качественно, честно, прозрачно и эффективно.

Как отметил Смелянский, в начале июля Укрпочта получила на баланс компании все имущество и недвижимость. Теперь при сдаче в аренду помещений прибыль будет поступать непосредственно компании, а не в фонд госимущества.

3. Был проведен аудит согласно международным стандартам.

4. Обновлена устаревшая инфраструктура.

Впервые за последние 5 лет в Укрпочте было приобретено 70 новых автомобилей для внутренних и магистральных маршрутов, а также 8500 компьютеров. Это позволило менеджменту компании значительно улучшить показатели операционной деятельности. Также сегодня перед Укрпочтой стоит задание перехода от полностью ручной до автоматизированной сортировки посылок.

5. Внедрение почтовых счетов.

Путем расширения финансовых услуг, предоставляемых Укрпочтой, компания планирует усовершенствовать свою деятельность в сельских районах. 79% отделений Укрпочты на сегодняшний день находятся в селах, население которых в целом составляет более 14 млн граждан. Большинство из этих отделений — убыточны. Для решения этой проблемы компания предлагает внедрение почтовых счетов, что позволит:

предоставлять базовые финансовые услуги

уменьшить количество людей, не охваченных банковскими услугами

подготовить клиентов к пользованию банковскими продуктами

совершать продажи через отделения Укрпочты

оптимизировать расходы на содержание собственной сети

6. Привлечен профессиональный менеджмент.

По словам Смелянского, за этот год на 95% была обновлена команда аппарата управления. Кроме того, были проведены открытые выборы на должности руководителей всех региональных филиалов. А для 13000 сотрудников компании были проведены учебные тренинги.

7. Внедрена новая система оплаты труда.

В частности, была внедрена новая система оплаты труда по рыночным окладам. Система оплаты труда ориентируется на индивидуальные рабочие показатели. Также для оценки работы используются индивидуальные цели и KPI.

8. Улучшен сервис.

Как рассказал Игорь Смелянский, сервис Укрпочты за этот год значительно улучшился. Более 1000 отделений теперь работают без перерыва на обед, в некоторых был продлен рабочий график. Кроме того, эффективнее стал работать контакт-центр и обратная связь с клиентами. Для примера, если в первой половине 2016 года обращения в социальных сетях вообще не рассматривались, то в первом полугодии 2017-го время на обработку таких заявок составило 11 минут.

Также на сегодняшний день 94% посылок доставляются в столице в течение 24 часов. Если посылка отправляется в другой город, доставка обычно занимает 2 дня, если в отдаленные села — до 4 дней. Эти сроки компания планирует еще сокращать.

Также компания провела ребрендинг.

9. Внедрены новые сервисы.

Так, в частности, «Укрпошта стандарт» и «Укрпошта экспресс». Если первый позволяет отправить посылку дешево (в среднем на 40% дешевле, чем у других компаний), но за более длительный промежуток времени, то второй позволяет ускорить время доставки отправления. Благодаря внедрению новых сервисов, количество экспресс-отправлений с начала 2017 года выросло в 10 раз.

10. Внедрены IT-сервисы.

В частности, API для интернет-магазинов, личный кабинет для всех клиентов, а также электронный документооборот.

И.о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский рассказал о том, что еще необходимо для достижения успеха.

Новая культура (качество обслуживания, новые люди и ценности).

Инфраструктура (новые автомобили, логистические центры, мобильные отделения).

Уменьшение зависимости от государства.

Избавиться от популизма.

Дальнейшие планы руководства и компании Укрпочта:

увеличение объемов посылок

отделения нового формата

внедрение мобильных отделений

инвестиции в инфраструктуру

постоплата за доставку

курьерская доставка

сайт и мобильное приложение.

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