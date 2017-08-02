Онлайн-кредит по чужому паспорту: киберполиция нашла преступника

Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы

Работники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области разоблачили 18-летнего жителя города Черновцы, который пытался брать кредиты в интернете по чужим документам. В настоящее время злоумышленнику уже объявлено о подозрении.

Оперативники киберполиции установили, что подозреваемый незаконно собрал базу данных электронных копий отсканированных документов (паспортов, справок о присвоении идентификационного кода, дипломов и т. д.). И попытался использовать эти копии для личного обогащения.

В частности, он хотел получить так называемый «мгновенный кредит» онлайн на значительные суммы средств. Но благодаря плодотворному сотрудничеству полиции и работников онлайн сервисов, получения незаконных мгновенных кредитов допущено не было.

Однако преступнику удалось продать полученные копии документов в сети Интернет, разместив объявление об их продаже в своем социальном аккаунте. Денежные средства он получал на свои электронные кошельки «Webmoney» и банковскую карточку.

В общем злоумышленнику удалось сбыть 75 комплектов отсканированных документов. По месту его жительства полицейские провели санкционированный обыск. В результате была изъята компьютерная техника, на которой находилась незаконно полученная база данных конфиденциальной информации.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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