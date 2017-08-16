В Украине растет популярность мобильного шопинга

Пользователи, которые совершают покупки с мобильных, ведут себя несколько иначе, чем те, кто использует для покупок компьютер

В первом полугодии 2017 года около половины покупателей крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua использовали для онлайн-шопинга мобильные телефоны. За это время с мобильных они купили товаров на 642 млн гривен, что на 86% больше чем годом ранее.

Аналитики маркетплейса отмечают, что пользователи, которые совершают покупки с мобильных, ведут себя несколько иначе, чем те, кто использует для покупок компьютер.

“По нашим наблюдениям, владельцы смартфонов более склонны к импульсным покупкам, чем пользователи ПК. Также мы выяснили, что летом количество покупок с мобильных существенно увеличивается. Это связано с тем, что люди больше проводят времени вне дома, у них нет доступа к компьютеру, зато всегда под рукой смартфон”.

Чаще всего с мобильных телефонов покупают женщины — они оформили 70% от общего количества заказов в первом полугодии. А ¾ всех онлайн-покупателей — пользователи Android.

По мнению аналитиков, онлайн-шопинг и дальше будет уходить в мобайл. В этом году уже 93% интернет-пользователей во всем мире используют мобильный интернет.

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