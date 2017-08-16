НБУ возьмет под контроль наличные украинцев

Национальный банк обяжет небанковские учреждения зачислять наличную гривну на спецсчет

В связи с огромным неконтролируемым потоком наличной гривны, которая переходит с рук населения к финансовым компаниям и агентам банков, Национальный банк Украины подготовил проект постановления, согласно которому небанковские финансовые учреждения будут обязаны зачислять наличную гривну, предназначенную для дальнейшего перечисления, на специальный счет, после чего они могут быть отправлены только в адрес конечного получателя.

Дело в том, что на данный момент финансовые компании открывают в банке счета 2650, на которых невозможно разделить средства, предназначенные для дальнейшего перечисления контрагентам, от других средств, а это, утверждают в НБУ, порождает множество злоупотреблений со стороны финкомпаний.

Новые правила, в первую очередь, коснутся компаний-владельцев сетей платежных терминалов самообслуживания, работающих на небанковском процессинге. Эксперты предполагают, что речь может идти о примерно 16 тыс терминалов, то есть о половине от всех функционирующих в стране аппаратов.

Однако, участники рынка считают, что предложение регулятора не сильно повлияет на рынок.

Усложнить ситуацию может лишь решение НБУ, которое обяжет пользоваться спецсчетом только в одном конкретном банке, так как большинство терминальных сетей пользуются одновременно несколькими банковскими службами инкассации, с целью диверсификации рисков и оптимизации затрат. Каждая такая служба зачисляет наличные в «родное» финучреждение.

Требование использовать единственный счет может привести к увеличению статьи расходов на инкассацию или повлечет за собой задержки и проволочки.

Более того, переход на единственную инкассаторскую службу грозит подорожанием услуги. Нововведение может спровоцировать появление еще ряда сложностей. Например, зачисление наличных несколькими службами в один банк потребует переподписания договоров и может спровоцировать задержки с приемом средств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua