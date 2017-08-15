Названы самые небезопасные банки Украины

В некоторых банках, чтобы узнать баланс карты, достаточно всего лишь позвонить в банк с любого номера, назвать номер карты и дату рождения ее владельца

Чтобы узнать баланс пластиковой карты в нескольких крупнейших банках Украины, необходимо всего лишь позвонить с любого номера (в том числе с не принадлежащих клиенту номеров), назвать номер карты и дату рождения ее держателя.

Это опасно тем, что зная номер карты и дату рождения клиента, баланс его карты может узнать кто угодно — родственники, коллеги и даже мошенники — просто позвонив в банк с любого номера телефона и запросив соответствующую информацию.

Далее перечислены крупнейшие банки на рынке Украины по защищенности от худшего к лучшему:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Приват24 откроют для клиентов других банков. Уже этой осенью пользоваться Приват24 смогут не только клиенты ПриватБанка.

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По материалам ain.ua