Банки массово не выполняют требования НБУ

Уставной капитал 9 банков все еще ниже 200 млн грн

По состоянию на 14 августа уставной капитал 9 банков не достигает 200 млн грн — уровня, установленного Национальным банком Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции.

На 14 августа 9 банков не выполнили требование по размеру уставного капитала. Среди них:

— банк Финансовый партнер (125 млн грн),

— банк Центр (120 млн грн),

— Кредит Оптима Банк (120 млн грн),

— Украинский банк реконструкции и развития (120 млн грн),

— Поликомбанк (120,3 млн грн),

— Альпари Банк (122 млн грн),

— Айбокс Банк (122,455 млн грн),

— банк Портал (125 млн грн),

— Расчетный центр (153,1 млн грн).

Напомним, согласно законодательству, акционеры небольших банков должны были до 11 июля пополнить банк до 200 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что задолженность украинских банков перед НБУ сократилась. Украинские банки за прошлый месяц сократили долг перед НБУ на 1,4%.

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По материалам ukranews.com