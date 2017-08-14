Банки массово не выполняют требования НБУ

Уставной капитал 9 банков все еще ниже 200 млн грн
По состоянию на 14 августа уставной капитал 9 банков не достигает 200 млн грн — уровня, установленного Национальным банком Украины.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции.
На 14 августа 9 банков не выполнили требование по размеру уставного капитала. Среди них:
— банк Финансовый партнер (125 млн грн),
— банк Центр (120 млн грн),
— Кредит Оптима Банк (120 млн грн),
— Украинский банк реконструкции и развития (120 млн грн),
— Поликомбанк (120,3 млн грн),
— Альпари Банк (122 млн грн),
— Айбокс Банк (122,455 млн грн),
— банк Портал (125 млн грн),
— Расчетный центр (153,1 млн грн).
Напомним, согласно законодательству, акционеры небольших банков должны были до 11 июля пополнить банк до 200 млн грн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что задолженность украинских банков перед НБУ сократилась. Украинские банки за прошлый месяц сократили долг перед НБУ на 1,4%.
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По материалам ukranews.com