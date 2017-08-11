Правовой статус Bitcoin в Украине — комментарий НБУ

Заместитель Председателя НБУ, Олег Чурий прокомментировал статус Bitcoin в Украине

Сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине. Это объясняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним во всем мире.

В одних странах операции с Bitcoin официально разрешены. В других — запрещены. Bitcoin признают расчетной денежной единицей, классифицируют как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное.

Со своей стороны Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений.

Для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности, которое планируется провести до конца августа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Киеве закрыли майнинговую ферму по обвинению в незаконной деятельности. Киевский суд постановил изъять ферму за «выпуск денежных суррогатов».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Охота на майнеров в Украине: комментарий эксперта