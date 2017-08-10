В Киеве закрыли майнинговую ферму по обвинению в незаконной деятельности

Киевский суд постановил изъять майнинговую ферму за «выпуск денежных суррогатов»

Сотрудники СБУ и Нацполиции Киева остановили деятельность майнинговой фермы, которая располагалась в неработающем бассейне «Лечебно-восстановительного центра Института электросварки имени Патона». Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда Киева.

В документе указано,что обвиняемые при содействии сотрудников Лечебно-восстановительного центра, «преследуя личную корыстную заинтересованность с целью изготовления и эмиссии денежных суррогатов криптовалюты «биткоин»», разместили в бассейне госпредприятия 200 майнинговых устройств. Суд расценил такой вид деятельности как «подделку банковских документов».

Как утверждает суд, в дальнейшем злоумышленники конвертировали криптовалюту в фиатные средства и переводили на банковские счета фиктивных предприятий, чтобы их обналичить.Суд разрешил Нацполиции провести осмотр помещения бассейна в лечебно-восстановительном центре для изъятия техники и документов, связанных с майнингом криптовалюты биткоин.

Управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян, прокомментировал ситуацию изданию ForkLog:

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По материалам: ForkLog