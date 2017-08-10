Скандальная биржа BTC-e объяснила, как собирается возвращать средства клиентам

Представители BTC-e опубликовали план действий по погашению долгов перед клиентами

Сообщение со ссылкой на свежую запись на Bitcointalk биржа опубликовала в своем Twitter.

В сообщении биржа информирует, что получила контроль над 55% средств клиентов. Остальные средства — арестованы, преимущественно это фиатные деньги.

Из-за проблем с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, биржа не может работать под брендом BTC-e. Поэтому ведутся переговоры с инвестиционной компанией о передаче и пересчете балансов для начала погашения долгов перед клиентами.

Согласно сообщению, инвестиционная компания работает с соблюдением всех необходимых лицензий, поэтому все пользователи должны будут пройти верификацию. Ориентировочные сроки запуска — конец августа.

Для покрытия долгов биржа намерена использовать оперативный доход с комиссии инвестиционной компании, а также средства, которые она планирует “отсудить у тех, кто их незаконно арестовал”. Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка.

Кроме того, представители BTC-e заявили, что все средства, которые были в резервном фонде биржи (включая весь доход), были переданы для погашения образовавшейся задолженности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правоохранители установили контроль над кошельками биржи BTC-e. Биржа заявила, что была вынуждена уйти в офлайн из-за того, что в ее дата-центр вторглись сотрудники ФБР.

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По материалам forklog.com