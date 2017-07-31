Правоохранители установили контроль над кошельками биржи BTC-e

Криптовалютная биржа BTC-e заявляет, что была вынуждена уйти в офлайн из-за того, что в ее дата-центр вторглись сотрудники ФБР

В посте на сайте BitcoinTalk биржа BTC-e, которая не работает почти неделю, заявила, что в течение 6 дней не могла добиться от своего хостинг-провайдера информации о том, что же произошло с серверами.

В сообщении также говорится, что Александр Винник, гражданин РФ, арестованный в Греции на прошлой неделе по обвинению в отмывании денег, «никогда не был руководителем или сотрудником» BTC-e.

Ожидается, что в дальнейших постах будет раскрыто информацию о том, как сервис планирует возобновлять деятельность и контроль над своими резервами.

Напомним, с 25 июля контроль над доменами, где расположены кошельки биржи, установлен ФБР. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США на прошлой неделе объявила, что наложит на BTC-e штраф в размере $110 млн за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.

Согласно сообщению, если до конца августа биржа не сможет возобновить работу, то с 1 сентября она начнет возвращать средства пользователям. Ранее предполагалось, что обслуживание возобновится к 6 августа, но теперь это маловероятно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с Ethereum-кошелька биржи BTC-e вывели огромную сумму. Всего выведено 485 705 ETH, что составляет почти $95 млн.

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По материалам cointelegraph.com