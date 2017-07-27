Стали известны новые подробности в деле задержанного в Греции гражданина РФ

Установлена причастность задержанного к крупным криптовалютным биржам: ныне недоступной BTC-е и обанкротившейся MtGox

Напомним, ранее стало известно о задержании в Греции гражданина РФ, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию $4 млрд через биткоин c 2011 года. Этот человек был публично идентифицирован как 38-летний Александр Винник.

В документах Минюста США говорится, что преступная организация, возглавляемая Винником, имела отношение и к средствам, пропавшим после банкротства биржи MtGox. В результате предполагаемого взлома с нее еще в 2014 году было похищено около 850 тыс биткоинов. По данным правоохранителей, 306 853 из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

Информацию о деле по банкротству биржи MtGox все это время собирали специалисты WizSec.

Они уже начали делиться собранными данными в своем блоге.

В сентябре 2011 года секретные ключи кошелька MtGox были украдены через простое копирование файла wallet.dat. Это моментально дало хакеру доступ к изрядной сумме биткоинов.

Хакер регулярно выводил нужное количество коинов, используя скомпрометированные ключи, и отправлял их на кошельки, управляемые Винником. Это продолжалось долгое время с некоторыми перерывами.

К середине 2013 года вор вывел из MtGox около 630 тыс биткоинов.

После того, как монеты попали в кошельки Винника, большинство из них были перемещены на BTC-e и, предположительно, распроданы или отмыты. В общей сложности около 300 тыс биткоинов оказались на BTC-e, а остальные монеты были депонированы на другие биржи, включая сам MtGox.

Некоторые из средств, перемещенных на BTC-e, переводились прямо на внутреннее хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, намекая на непосредственную связь Винника с BTC-e.

Винник причастен не только к краже коинов с MtGox. Средства от Bitcoinica, Bitfloor и еще нескольких взломов в 2011-2012 годах были отмыты через те же кошельки.

Идентифицировать Винника удалось благодаря перемещению монет обратно на MtGox, поскольку его учетная запись на бирже связана с его данными WebMoney.

Специалисты обещают продолжить раскрывать информацию о том, куда делись средства MtGox.

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