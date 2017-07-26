Задержан гражданин РФ, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов через биткоин

Полиция Греции задержала мужчину, подозреваемого в отмывании $4 млрд, полученных от незаконной деятельности, через цифровую валюту

Задержанным оказался Александр Винник, 38-летний гражданин РФ, совладелец крупной русскоязычной биткоин-биржи BTC-e, доступ к которой закрыт с 25-го июля.

Нет информации и о том, как именно он выводил деньги, однако, по имеющимся данным, из его гостиничного номера было изъято некое «электронное оборудование».

Подозреваемый был задержан по ордеру США на полуострове Халкидики в северо-восточной Греции.

Как говорится в заявлении полиции, мужчину подозревают в том, что он с 2011 года возглавляет преступную организацию, которая «владеет и управляет одним из ведущих в мире преступных сайтов».

В Министерстве иностранных дел РФ говорят, что не владеют информацией по этому делу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры украли с кошелька для Ethereum Classic сотни тысяч долларов. Злоумышленники обманом заставили службу поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. О взломе стало известно лишь спустя несколько часов.

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По материалам reuters.com