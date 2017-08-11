Охота на майнеров в Украине: комментарий эксперта

Действительно ли майнеры криптовалют вне закона в Украине?

На этой неделе внимание украинского Bitcoin-сообщества привлекла майнинговая ферма, которую обнаружили в Институте электросварки имени Патона в Киеве. Киевский суд незамедлительно постановил остановить ее деятельность за «выпуск денежных суррогатов». Суд также разрешил Нацполиции провести осмотр помещения бассейна в лечебно-восстановительном центре, где располагалась ферма, для изъятия техники и документов, связанных с майнингом криптовалюты Bitcoin.

Согласно позиции суда, майнеры нарушили закон Украины о НБУ. В частности статью, в которой говорится, что «выпуск и оборот на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средств платежей запрещаются».

PaySpace Magazine обратился за комментарием в известную юридическую компанию «Юскутум» с вопросом о законности преследования изготовителей альтернативных денег. Денис Овчаров, партнер Практики безопасности бизнеса Juscutum не только предоставил комментарий, но и дал несколько советов самим майнерам.

Последнее время из уст правоохранителей все чаще звучит новое понятие — «Майнеры». А новое для правоохранителей — это новая волна обысков для бизнеса.

Недавно мне посчастливилось ознакомиться с определением следственного судьи, имеющем прямое отношение к «майнерам». Это определение вынесено по результатам рассмотрения ходатайства следователя о временном доступе к вещам и документам.

Если проанализировать это определение с точки зрения адвоката, в нем можно найти немало неточностей, которые приведут к новому витку беспредела и фактическому блокированию инновационных отраслей бизнеса.

В документе не указана правовая квалификация уголовного преступления. Но наличие там статьи уголовного кодекса является обязательной составляющей номера уголовного производства, как и дата внесения информации в ЕРДР. Во вступительной части определения четко указано, что следователь обратился к следственному судье с ходатайством именно о временном доступе к вещам и документам. Что это значит? Положение о временном доступе к вещам и документам регламентированно главой 15 УПК Украины. И статьей 159 УПК Украины предусмотрено, что временный доступ предполагает ознакомление с вещами/документами, копирование информации и изъятие копий. Таким образом, забирать оригиналы документов и изымать технику такое определение права не дает. Более того, если документы или вещи следователю не показали, то решить это можно только обращением в суд с ходатайством о проведении обыска в связи с отказом предоставить временный доступ. В конкретно этом определении суда, следователю фактически разрешено провести обыск с изъятием всего компьютерного оборудования. Указанное определение незаконно, поскольку следственным судьей предоставлено разрешение следователю на проведение осмотра с целью отыскания и изъятия техники (фактически обыск), при том, что следователь обратился с ходатайством о временном доступ к вещам и документам. В мотивировочной части решения просто не содержится ссылок на нормы, регламентирующие проведение именно временного доступа, а не осмотра и обыска. Что же касается самого понятия «Майнер», то ни в одном нормативном акте Украины оно не определено. И как при этом во время обыска или осмотра определить, что та или иная техника и есть «Майнер», или выполняет такую функцию? Да, в общем-то, никак. Можно, конечно, провести экспертизу, но на данный момент не существует даже методических рекомендаций, которые бы четко указывали, что может быть отнесено к «Майнерам». Да и с квалифицированными экспертами в этой сфере тоже беда.

Какое решение предложить майнерам?

Если к вам пришли, проверьте определение судьи на предмет того, что же все-таки разрешено следователю – временный доступ, осмотр или обыск.

Если это осмотр или обыск, перед их началом требуйте присутствия квалифицированного специалиста со стороны правоохранителей. Если такой, конечно, найдется.

Если техника будет изъята, обязательно фиксируйте свои возражения в протоколе обыска в разрезе того, что она изъята вслепую, то есть без осмотра ее экспертом, это прибавит шансов в процессе возврата такой техники через суд.

И главное, не забывайте, что участие адвоката в обыске — это уже половина успеха.

Напомним, юридическая компания «Юскутум» по просьбе клиентов может принимать к оплате за свои услуги криптовалюту Bitcoin. Что еще можно оплатить биткоинами в Украине — читайте здесь.

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