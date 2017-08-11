Охота на майнеров в Украине: комментарий эксперта

Действительно ли майнеры криптовалют вне закона в Украине?
На этой неделе внимание украинского Bitcoin-сообщества привлекла майнинговая ферма, которую обнаружили в Институте электросварки имени Патона в Киеве. Киевский суд незамедлительно постановил остановить ее деятельность за «выпуск денежных суррогатов». Суд также разрешил Нацполиции провести осмотр помещения бассейна в лечебно-восстановительном центре, где располагалась ферма, для изъятия техники и документов, связанных с майнингом криптовалюты Bitcoin.
Согласно позиции суда, майнеры нарушили закон Украины о НБУ. В частности статью, в которой говорится, что «выпуск и оборот на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средств платежей запрещаются».
PaySpace Magazine обратился за комментарием в известную юридическую компанию «Юскутум» с вопросом о законности преследования изготовителей альтернативных денег. Денис Овчаров, партнер Практики безопасности бизнеса Juscutum не только предоставил комментарий, но и дал несколько советов самим майнерам.
Последнее время из уст правоохранителей все чаще звучит новое понятие — «Майнеры». А новое для правоохранителей — это новая волна обысков для бизнеса.
Недавно мне посчастливилось ознакомиться с определением следственного судьи, имеющем прямое отношение к «майнерам». Это определение вынесено по результатам рассмотрения ходатайства следователя о временном доступе к вещам и документам.
Если проанализировать это определение с точки зрения адвоката, в нем можно найти немало неточностей, которые приведут к новому витку беспредела и фактическому блокированию инновационных отраслей бизнеса.
- В документе не указана правовая квалификация уголовного преступления. Но наличие там статьи уголовного кодекса является обязательной составляющей номера уголовного производства, как и дата внесения информации в ЕРДР.
- Во вступительной части определения четко указано, что следователь обратился к следственному судье с ходатайством именно о временном доступе к вещам и документам. Что это значит? Положение о временном доступе к вещам и документам регламентированно главой 15 УПК Украины. И статьей 159 УПК Украины предусмотрено, что временный доступ предполагает ознакомление с вещами/документами, копирование информации и изъятие копий. Таким образом, забирать оригиналы документов и изымать технику такое определение права не дает. Более того, если документы или вещи следователю не показали, то решить это можно только обращением в суд с ходатайством о проведении обыска в связи с отказом предоставить временный доступ. В конкретно этом определении суда, следователю фактически разрешено провести обыск с изъятием всего компьютерного оборудования.
- Указанное определение незаконно, поскольку следственным судьей предоставлено разрешение следователю на проведение осмотра с целью отыскания и изъятия техники (фактически обыск), при том, что следователь обратился с ходатайством о временном доступ к вещам и документам. В мотивировочной части решения просто не содержится ссылок на нормы, регламентирующие проведение именно временного доступа, а не осмотра и обыска.
- Что же касается самого понятия «Майнер», то ни в одном нормативном акте Украины оно не определено. И как при этом во время обыска или осмотра определить, что та или иная техника и есть «Майнер», или выполняет такую функцию? Да, в общем-то, никак. Можно, конечно, провести экспертизу, но на данный момент не существует даже методических рекомендаций, которые бы четко указывали, что может быть отнесено к «Майнерам». Да и с квалифицированными экспертами в этой сфере тоже беда.
Какое решение предложить майнерам?
- Если к вам пришли, проверьте определение судьи на предмет того, что же все-таки разрешено следователю – временный доступ, осмотр или обыск.
- Если это осмотр или обыск, перед их началом требуйте присутствия квалифицированного специалиста со стороны правоохранителей. Если такой, конечно, найдется.
- Если техника будет изъята, обязательно фиксируйте свои возражения в протоколе обыска в разрезе того, что она изъята вслепую, то есть без осмотра ее экспертом, это прибавит шансов в процессе возврата такой техники через суд.
- И главное, не забывайте, что участие адвоката в обыске — это уже половина успеха.
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