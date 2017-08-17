Один из крупнейших банков вводит выходные дни для мобильного и интернет-банкинга

До конца года в одни из выходных каждого месяца банк Barclays будет отключать работу интернет-банкинга, мобильного приложения и телефонной службы
Крупнейший банк Великобритании Barclays вынужден пойти на ограничение режима работы дистанционных каналов обслуживания. Это связано с подготовкой банка к разделению направлений корпоративного и розничного обслуживания в соответствии с регулированием Великобритании.
В дни отключения онлайн-сервисов банк будет менять банковские идентификационные коды 800 тыс платежных реквизитов. При этом получатели платежей будут проинформированы о новых реквизитах.
Первое отключение мобильного приложения, интернет-банка и телефонной службы запланировано на 19-20 августа. В это время клиенты также будут лишены доступа к платежному приложению Pingit, а также возможности производить операции со своим счетом.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк Великобритании сокращает количество своих отделений. Финансовый конгломерат Barclays готовится закрыть 54 банковских отделения к концу года.
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По материалам plusworld.ru