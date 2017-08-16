Крупнейший банк Великобритании сокращает количество своих отделений

Финансовый конгломерат Barclays готовится закрыть 54 банковских отделения к концу года

К этому решению Barclays подтолкнуло то, что клиенты все чаще предпочитают мобильный и интернет-банкинг. Финучреждение уже оповестило клиентов о предстоящих закрытиях. Тем не менее, даже после этого у британского банка останется около 1300 отделений.

По данным Reuters, закрытие филиалов в Великобритании непропорционально влияет на клиентов в регионах с самым низким доходом. Отделения закрываются в тех районах, население которых действительно нуждается в их услугах.

В компании уточнили, что закрытие отделений не оставит их сотрудников без работы — они будут переведены на другие места или должности в конгломерате.

В последнее время популяризация мобильного банкинга в Великобритании повлекла за собой волну сокращения банковских сетей. Так, в марте Royal Bank of Scotland объявил о планах закрыть 180 филиалов в США и Ирландии, в результате чего около 1000 человек могут потерять работу. Lloyds Banking Group в апреле также сообщила о возможном сокращении 100 британских отделений.

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По материалам pymnts.com