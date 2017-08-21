Одним движением: обзор лимитов на бесконтактные платежи в мире

Опыт Великобритании свидетельствует о том, что повышение лимита на бесконтактные платежи приводит к стремительному росту их популярности

Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров, была анонсирована в 2004 году. За чуть более чем 10 лет технология активно набирала популярность среди пользователей в разных странах мира, позволяя оплачивать покупку одним взмахом карты или мобильного телефона над терминалом.

NFC-платежи предоставляют то, чего хотят пользователи больше всего — скорость и удобство. С помощью бесконтактных карт можно совершать платежи до определенной суммы без необходимости вводить PIN-код, подписывать чек или подтверждать операцию другим способом. В настоящее время лимиты различаются по всему миру и обычно они достаточно низкие. Например, в Украине по картам Mastercard лимит составляет 100 грн, по картам Visa — 200 грн.

Для Еврозоны цифра установлена на уровне 25 евро. Однако Франция является исключением и в этом году повысила лимит в пределах своей страны с 20 до 30 евро за транзакцию. Также лимит в 2015 году увеличила Великобритания и сразу отметила стремительный рост популярности бесконтакных платежей среди населения.

В целом, Соединенное Королевство является одним из пионеров в развитии NFC-технологии. В 2015 году британские покупатели использовали 81,5 млн платежных карт с поддержкой бесконтактной технологии для совершения покупок на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов. С момента повышения лимита на бесконтактные транзакции без ввода PIN-кода рост бесконтактных платежей в стране составил 237% в год.

Венгрия также отмечает высокие показатели принятия технологии NFC. В 2016 году бесконтактные платежи обогнали традиционные карточные. 75% торговых точек в Венгрии оснащены POS-терминалами, принимающими бесконтактные платежи.

В инфографике, подготовленной компанией Ingenico Group, указаны лимиты на бесконтактные платежи в разных странах мира, а также сообщаются некоторые особенности рынка платежей в том или ином регионе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что бесконтактные платежи со смартфонов становятся все популярнее в Европе. Так, согласно данным Worldpay, на мобильные бесконтактные платежи пришлось 370 млн фунтов стерлингов за первые шесть месяцев 2017 года. В годовом исчислении этот показатель вырос на 336%.

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