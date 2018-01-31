В приложении Uber можно будет взять напрокат велосипед

Uber предложит пользователям более экологичный вариант транспортировки

На следующей неделе Uber запустит в своем приложении услугу проката велосипедов в Сан-Франциско. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с JUMP — стартапом, который недавно получил первое и единственное разрешение местных властей на запуск подобного сервиса без физических пунктов проката.

Контракт JUMP с местным агентством городского транспорта позволяет сдавать в аренду до 250 электрических велосипедов в Сан-Франциско. После первых 9 месяцев программы ведомство может позволить стартапу добавить еще 250 велосипедов.

Интегрированная в приложение Uber услуга называется Uber Bike. При этом клиенту придется самому ехать за велосипедом — доставка не предусмотрена.

Uber и JUMP не раскрывают условия своего партнерства, кроме того, что оно будет длиться как минимум на протяжении 18-месячного контракта JUMP с местными властями. Не исключено, что Uber Bike после тестирования может запуститься и в других городах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber может запустить беспилотное такси совсем скоро. Uber вскоре задействует инновационные технологии в сфере перевозки пассажиров.

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По материалам techcrunch.com