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Uber тестирует в Украине возможность вызова авто по телефону

06.02.2018 18:02

Uber предоставит традиционный способ вызова такси

Uber тестирует в Украине возможность вызова авто по телефону. Фото: lifehack.org

Компания Uber тестирует в Украине альтернативные модели работы с клиентами. Часть пользователей сервиса получила сообщение о том, что компания запускает возможность вызова авто по телефону.

В рассылке пользователям сообщалось о том, что заказать поездку можно по номеру 9988. Информация о ней будет выслана в SMS. Получателям рассылки предлагалась одноразовая скидка в 20% — она автоматически применяется после первого заказа. Сервис работает с 7:00 до 24:00.

В компании отмечают, что поездку, заказанную по телефону, обеспечит именно сервис Uber.

Среди опций, которые мы сейчас рассматриваем ‒ возможность совершить поездку через платформу Uber с помощью оператора, с которым можно связаться по телефону. Это пока пилотный проект, который находится на ранней стадии тестирования
Uber

 

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber планирует запустить в Украине свой сервис по доставке еды. Компания уже ищет сотрудника для сервиса UberEATS в Киеве.

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По материалам ain.ua

Рубрики: UberКомпанииНовостиУкраина
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