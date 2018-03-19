Что предложат жителям «умные» города — инфографика

Будущее не за горами: что подразумевает концепция смарт-городов?

Эксперты из Juniper Research, в тесном сотрудничестве со специалистами из корпорации Intel, провели исследование, результаты которого говорят о том, что «умные» города смогут «возвращать» своим обитателям более пяти суток жизни ежегодно.

Концепция смарт-городов подразумевает использование инновационных технологий, таких как подключенные к сети датчики, счетчики, смарт-светофоры и многое другое. Собираемые данные анализируются с целью улучшения городской инфраструктуры и общественных сервисов. Кроме того, концепция предполагает активное использование беспилотного транспорта и сервисов райдшеринга.

Так все же, что предложат своим обитателям «умные» города?

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Самир Шарма

генеральный менеджер по IoT решениям для умных городов в Intel

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы ТОП-20 стран, в которые стоит инвестировать. В докладе Всемирного банка выделены четыре фактора, которые стимулируют инвестиции в природные ресурсы, рынки, технологии или бренды определенной страны — как отдельных лиц, так и корпорациий. Это люди, окружающая среда, система взаимоотношений и структура страны.

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