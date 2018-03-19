close-btn
PaySpaceMagazine

Что предложат жителям «умные» города — инфографика

19.03.2018 17:30

Будущее не за горами: что подразумевает концепция смарт-городов?

Смарт-город. Фото: hdi.global

Эксперты из Juniper Research, в тесном сотрудничестве со специалистами из корпорации Intel, провели исследование, результаты которого говорят о том, что «умные» города смогут «возвращать» своим обитателям более пяти суток жизни ежегодно.

Концепция смарт-городов подразумевает использование инновационных технологий, таких как подключенные к сети датчики, счетчики, смарт-светофоры и многое другое. Собираемые данные анализируются с целью улучшения городской инфраструктуры и общественных сервисов. Кроме того, концепция предполагает активное использование беспилотного транспорта и сервисов райдшеринга.

Так все же, что предложат своим обитателям «умные» города?

(Чтобы увеличить инфографику, кликните по картинке)

Города являются двигателями экономики, и мы способны сделать их более гибкими и динамичными. В результате сотрудничества между градостроителями, правительственными чиновниками, частными компаниями, OEM-производителями, разработчиками программного обеспечения и стартапами создаются целые экосистемы умных городов, которые будут доступны жителям и помогут минимизировать наш углеродный след
Самир Шарма
генеральный менеджер по IoT решениям для умных городов в Intel

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы ТОП-20 стран, в которые стоит инвестировать. В докладе Всемирного банка выделены четыре фактора, которые стимулируют инвестиции в природные ресурсы, рынки, технологии или бренды определенной страны — как отдельных лиц, так и корпорациий. Это люди, окружающая среда, система взаимоотношений и структура страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оплата парковки смартфоном стала доступна еще в одном городе Украины

Рубрики: ИнфографикаМирНовости
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме