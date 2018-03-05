ТОП-20 стран, в которые стоит инвестировать

Чтобы понять, стоит ли инвестировать в страну, следует присмотреться к определенным критериям

В докладе Всемирного банка выделены четыре фактора, которые стимулируют инвестиции в природные ресурсы, рынки, технологии или бренды определенной страны — как отдельных лиц, так и корпорациий. Это люди, окружающая среда, система взаимоотношений и структура страны.

Руководствуясь этим докладом, американское издание U.S. News определило лучшие страны для инвестиций в 2018 году.

Рейтинг самых благоприятных для инвестирования стран рассчитывался по восьми критериям: предпринимательство, экономическая стабильность, благоприятная налоговая среда, инновации, квалифицированная рабочая сила, технологический опыт, динамизм и коррупция. За страны проголосовало более 6 тыс участников опроса (руководителей бизнеса по всему миру).

Ниже приведены ТОП-20 стран этого рейтинга, а также указаны их основные показатели (население страны, ВВП и процент роста ВВП за 2016 год).

20 место — Чили

Население: 17.9 млн

ВВП: $247 млрд

Прирост ВВП: 1.6%

19 место — Франция

Население: 66.9 млн

ВВП: $2.5 трлн

Прирост ВВП: 1.2%

18 место — Бразилия

Население: 207.7 млн

ВВП: $1.8 трлн

Прирост ВВП: -3.6%

17 место — Великобритания

Население: 65.6 млн

ВВП: $2.6 трлн

Прирост ВВП: 1.8%

16 место — Нидерланды

Население: 17.0 млн

ВВП: $770.8 млрд

Прирост ВВП: 2.2%

15 место — Ирландия

Население: 4.8 млн

ВВП: $294.1 млрд

Прирост ВВП: 5.1%

14 место — Турция

Население: 79.5 млн

ВВП: $857.7 млрд

Прирост ВВП: 3.2%

13 место — Уругвай

Население: 3.4 млн

ВВП: $52.4 млрд

Прирост ВВП: 1.5%

12 место — Финляндия

Население: 5.5 млн

ВВП: $236.8 млрд

Прирост ВВП: 1.9%

11 место — Чехия

Население: 10.6 млн

ВВП: $192.9 млрд

Прирост ВВП: 2.6%

10 место — Оман

Население: 4.4 млн

ВВП: $66.3 млрд

Прирост ВВП: —%

9 место — Индия

Население: 1.3 млрд

ВВП: $2.3 трлн

Прирост ВВП: 7.1%

8 место — Таиланд

Население: 68.9 млн

ВВП: $406.8 млрд

Прирост ВВП: 3.2%

7 место — Испания

Население: 46.4 млн

ВВП: $1.2 трлн

Прирост ВВП: 3.3%

6 место — Австралия

Население: 24.1 млн

ВВП: $1.2 трлн

Прирост ВВП: 2.8%

5 место — Сингапур

Население: 5.6 млн

ВВП: $297.0 млрд

Прирост ВВП: 2%

4 место — Малайзия

Население: 31.2 млн

ВВП: $296.4 млрд

Прирост ВВП: 4.2%

3 место — Польша

Население: 37.9 млн

ВВП: $469.5 млрд

Прирост ВВП: 2.9%

2 место — Индонезия

Население: 261.1 млн

ВВП: $932.3 млрд

Прирост ВВП: 5%

1 место — Филиппины

Население: 103.3 млн

ВВП: $304.9 млрд

Прирост ВВП: 6.9%

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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