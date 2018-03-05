ТОП-20 стран, в которые стоит инвестировать

Чтобы понять, стоит ли инвестировать в страну, следует присмотреться к определенным критериям
В докладе Всемирного банка выделены четыре фактора, которые стимулируют инвестиции в природные ресурсы, рынки, технологии или бренды определенной страны — как отдельных лиц, так и корпорациий. Это люди, окружающая среда, система взаимоотношений и структура страны.
Руководствуясь этим докладом, американское издание U.S. News определило лучшие страны для инвестиций в 2018 году.
Рейтинг самых благоприятных для инвестирования стран рассчитывался по восьми критериям: предпринимательство, экономическая стабильность, благоприятная налоговая среда, инновации, квалифицированная рабочая сила, технологический опыт, динамизм и коррупция. За страны проголосовало более 6 тыс участников опроса (руководителей бизнеса по всему миру).
Ниже приведены ТОП-20 стран этого рейтинга, а также указаны их основные показатели (население страны, ВВП и процент роста ВВП за 2016 год).
20 место — Чили
Население: 17.9 млн
ВВП: $247 млрд
Прирост ВВП: 1.6%
19 место — Франция
Население: 66.9 млн
ВВП: $2.5 трлн
Прирост ВВП: 1.2%
18 место — Бразилия
Население: 207.7 млн
ВВП: $1.8 трлн
Прирост ВВП: -3.6%
17 место — Великобритания
Население: 65.6 млн
ВВП: $2.6 трлн
Прирост ВВП: 1.8%
16 место — Нидерланды
Население: 17.0 млн
ВВП: $770.8 млрд
Прирост ВВП: 2.2%
15 место — Ирландия
Население: 4.8 млн
ВВП: $294.1 млрд
Прирост ВВП: 5.1%
14 место — Турция
Население: 79.5 млн
ВВП: $857.7 млрд
Прирост ВВП: 3.2%
13 место — Уругвай
Население: 3.4 млн
ВВП: $52.4 млрд
Прирост ВВП: 1.5%
12 место — Финляндия
Население: 5.5 млн
ВВП: $236.8 млрд
Прирост ВВП: 1.9%
11 место — Чехия
Население: 10.6 млн
ВВП: $192.9 млрд
Прирост ВВП: 2.6%
10 место — Оман
Население: 4.4 млн
ВВП: $66.3 млрд
Прирост ВВП: —%
9 место — Индия
Население: 1.3 млрд
ВВП: $2.3 трлн
Прирост ВВП: 7.1%
8 место — Таиланд
Население: 68.9 млн
ВВП: $406.8 млрд
Прирост ВВП: 3.2%
7 место — Испания
Население: 46.4 млн
ВВП: $1.2 трлн
Прирост ВВП: 3.3%
6 место — Австралия
Население: 24.1 млн
ВВП: $1.2 трлн
Прирост ВВП: 2.8%
5 место — Сингапур
Население: 5.6 млн
ВВП: $297.0 млрд
Прирост ВВП: 2%
4 место — Малайзия
Население: 31.2 млн
ВВП: $296.4 млрд
Прирост ВВП: 4.2%
3 место — Польша
Население: 37.9 млн
ВВП: $469.5 млрд
Прирост ВВП: 2.9%
2 место — Индонезия
Население: 261.1 млн
ВВП: $932.3 млрд
Прирост ВВП: 5%
1 место — Филиппины
Население: 103.3 млн
ВВП: $304.9 млрд
Прирост ВВП: 6.9%
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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