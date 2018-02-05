Alibaba инвестирует миллионы в зарубежный рынок

Китайского гиганта заинтересовал крупный индийский продуктовый онлайн-магазин BigBasket

Компания Alibaba стала крупнейшим акционером продуктового онлайн-магазина BigBasket в Индии после раунда финансирования в $300 млн. Это позволит китайскому онлайн-гиганту укрепить позиции на местном рынке, в который активно инвестирует его соперник Amazon.

На BigBasket, по оценкам аналитиков, приходится около 40% индийского онлайн-рынка продуктов питания, который оценивается в $750 млн. BigBasket конкурирует с поддерживаемой SoftBank компанией Grofers и бизнесом Amazon в Индии.

Alibaba вложила в принудительно конвертируемые привилегированные акции онлайн-магазина $146 млн. Инвесторы также осуществили вторичную покупку акций. Теперь Alibaba является крупнейшим акционером BigBasket.

Онлайн-магазин, предлагающий покупателям широкий ассортимент продуктов, будет использовать средства для улучшения своих технологий, аналитики, инфраструктуры и маркетинга.

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Ранее сообщалось о том, что рыночная стоимость Alibaba перешагнула новую отметку. Акции Alibaba снова порадовали инвесторов.

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По материалам thepaypers.com