Названа лучшая компания для долгосрочных инвестиций

CB Insights назвали компанию, акции которой считаются лучшим долгосрочным вложением

Влиятельная американская аналитическая компания CB Insights опросила своих клиентов и подписчиков относительно того, акции какой компании они считают лучшим вложением по стратегии «Buy-and-Hold» — когда инвестор игнорирует краткосрочные изменения рыночной стоимости акций.

Опрос стартовал еще 7 недель назад, а результаты были представлены аналитиками на этой неделе.

Всего в отборе участвовали 64 компании. В ходе опроса определилось два финалиста — гиганты сферы e-commerce Amazon и Alibaba Group. Победу одержал китайский холдинг Alibaba, набрав 63% голосов.

Полные результаты опроса CB Insights представлены на схеме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram. Правительство США не позволило осуществить миллиардную сделку.

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По материалам alizila.com