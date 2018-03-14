Оплата парковки смартфоном стала доступна еще в одном городе Украины

Еще в одном городе заработал сервис бесконтактной оплаты парковки смартфоном

В Днепре теперь можно оплачивать парковку автомобилей смартфоном. Новый для города сервис работает с 13 марта и позволяет жителям и гостям Днепра оплачивать парковку безналично с помощью мобильного банка Privat24.

Евгений Васильцов

руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка

На первом этапе запуска нового сервиса оплачивать парковку со смартфона уже можно на массовых открытых площадках города: центральной площади Героев Майдана, возле торгового центра «Мост» и центрального рынка. Для этого нужно зайти в Privat24 в сервис «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После определения платежной карты, с которой будет произведена оплата, остается получить подтверждение оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что заплатить за проезд картой можно будет еще в одном городе Украины. В Черкасах ожидаются перемены в работе транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ заменит некоторые банкноты монетами