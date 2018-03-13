НБУ заменит некоторые банкноты монетами

Нацбанк представит новые монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 грн

Завтра, 14 марта, в НБУ состоится презентация новых оборотных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Как сообщает пресс-служба регулятора, эти монеты вскоре заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обороте.

При этом украинцы смогут рассчитываться как новыми монетами, так и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вытеснят банкноты в обращении.

В НБУ отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

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Ранее сообщалось о том, что президент подписал законопроект о валютном регулировании. Петр Порошенко предложил Верховной Раде рассмотреть законопроект о валюте.

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