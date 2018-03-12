Президент подписал законопроект о валютном регулировании

Петр Порошенко предложил Верховной Раде рассмотреть законопроект о валюте

Глава государства сообщил в своем Twitter, что подписал и направил в Верховную Раду новый законопроект о валюте.

Підписав і запропонував @verkhovna_rada законопроект «Про валюту», який розроблений за моїм проханням керівництвом НБУ, великою кількістю експертів. У ньому дозволено все, що прямо не заборонено. Це змінює логіку процесів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 марта 2018 г.

Этот проект закона призван заменить декрет 1993 года, который утратил свою актуальность. Ведь на сегодняшний день в Украине зарегистрировано более 10 тыс компаний – субъектов внешнеэкономической деятельности. Ежегодно они проводят 2,5 млн операций.

Законопроект о новом валютном регулировании разработан большим количеством экспертов под руководством Национального банка. В случае принятия бизнес и население получат больше валютных свобод. Но НБУ оставит за собой право вводить валютные ограничения в кризис.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что обязательную продажу валютной выручки могут отменить. Напомним, на сегодняшний день экспортеры обязаны продавать 50% выручки в валюте после ее зачисления на счет.

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