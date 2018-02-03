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Как распознать фальшивые доллары (инфографика)

03.02.2018 12:23 Нина Омельчук

Если вы не знаете, как распознать фальшивые доллары — этот материал для вас

Как распознать фальшивые доллары

Как распознать фальшивые доллары: полезный лайфхак. Фото: www.wikihow.com

Американский доллар, несомненно, является самой популярной валютой в мире. Именно поэтому подделка этой валюты является очень доходным видом международного бизнеса.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков — ознакомьтесь с полезными советами в инфографике.

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В этой инфографике представлены признаки подлинности банкнот старого образца. В новых купюрах номиналом $100, которые Федеральная Резервная Система начала выпускать в 2013 году, появилось два новых отличительных знака. Это синяя трехмерная защитная лента с изображением чисел 100 и чернильница с колокольчиком, который меняет цвет в зависимости от угла наклона.

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Рубрики: БезопасностьДеньгиИнфографикаЛайфхакиМир
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