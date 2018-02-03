Как распознать фальшивые доллары (инфографика)

Если вы не знаете, как распознать фальшивые доллары — этот материал для вас



Американский доллар, несомненно, является самой популярной валютой в мире. Именно поэтому подделка этой валюты является очень доходным видом международного бизнеса.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков — ознакомьтесь с полезными советами в инфографике.

В этой инфографике представлены признаки подлинности банкнот старого образца. В новых купюрах номиналом $100, которые Федеральная Резервная Система начала выпускать в 2013 году, появилось два новых отличительных знака. Это синяя трехмерная защитная лента с изображением чисел 100 и чернильница с колокольчиком, который меняет цвет в зависимости от угла наклона.

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