Как проверить евро на подлинность: чек-лист с фото

Купюра евро — одна из главных мишеней фальшивомонетчиков

Проблема поддельных банкнот из года в год продолжает наносить ущерб бизнесу и обычным гражданам. В этом обзоре редакция PaySpace Magazine расскажет, как проверить евро на подлинность, не имею под рукой специфического оборудования.

Как выглядят евро купюры?

Перед тем, как проверять евро на подлинность, нужно знать, как выглядят европейские банкноты: какие цвета, размеры и изображения соответствуют разным номиналам банкнот. Тогда вы сразу распознаете поддельные евро, на которых дорисованы дополнительные ноли.

За все время существования евро, Европейский центральный банк выпустил 2 серии банкнот.

Первый выпуск «Серия 2002 года» насчитывает 7 номиналов банкнот: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€,200€, 500€.

Второй выпуск «Серия Европа» пока содержит только 4 номинала: 5€, 10€, 20€, 50€. Первые банкноты этой серии появились в обороте в 2013 году.

Как проверить евро: быстрый способ

Если вам нужно определить, настоящие евро или нет, а времени мало, ограничьтесь базовой проверкой.

На ощупь банкнота должна быть плотной и шероховатой благодаря бумаге из хлопка

Против света на банкноте появляются водяные знаки, защитная полоса с номиналом купюры и элементы цифр, которые вместе образуют номинал купюры

Под углом некоторые элементы (голограмма и золотистая полоска) будут менять цвет

Как проверить евро на подлинность: детальная экспертиза

Защита банкнот евро – одна из самых современных в мире. Однако это не останавливает фальшивомонетчиков. Попробуем разобраться, как должна выглядеть подлинная банкнота евро со всеми без исключения элементами безопасности на примере банкнот «Серия 2002».

Бумага. Евро печатают на особой бумаге из хлопка. Это придает ей жесткости и заставляет «хрустеть» при изгибе. С лицевой стороны банкнота гладкая. А с обратной – шероховатая.

Евро печатают на особой бумаге из хлопка. Это придает ей жесткости и заставляет «хрустеть» при изгибе. С лицевой стороны банкнота гладкая. А с обратной – шероховатая. Печать. Особый способ печати делает изображения рельефным. На ощупь можно различить главное изображение, аббревиатуру Европейского Центрального банка на пяти языках, дату выпуска серии, знак и слово «евро», номинал купюры. Все эти элементы расположены на аверсе. На банкнотах в 200 и 500 евро еще есть специальные засечки для людей со слабым зрением.

Особый способ печати делает изображения рельефным. На ощупь можно различить главное изображение, аббревиатуру Европейского Центрального банка на пяти языках, дату выпуска серии, знак и слово «евро», номинал купюры. Все эти элементы расположены на аверсе. На банкнотах в 200 и 500 евро еще есть специальные засечки для людей со слабым зрением. Водяные знаки . Благодаря разной толщине банкнотной бумаги, при просмотре банкноты на свет заметны изображения и цифры. Их видно, как на аверсе, так и на реверсе.

. Благодаря разной толщине банкнотной бумаги, при просмотре банкноты на свет заметны изображения и цифры. Их видно, как на аверсе, так и на реверсе. Мозаика. При нормальном освещении на евро встречаются элементы чисел, но если посмотреть на купюру против света, с обеих сторон будет виден номинал банкноты благодаря невидимым линиям

Защитная нить находится в толще бумаги и видна на просвет. На нее нанесен номинал купюры и слово euro.

находится в толще бумаги и видна на просвет. На нее нанесен номинал купюры и слово euro. Защитная полоса видна под наклоном, имеет перламутрово-золотистый цвет и отображает номинал банкноты (используется на 5,10 и 20 евро)

видна под наклоном, имеет перламутрово-золотистый цвет и отображает номинал банкноты (используется на 5,10 и 20 евро) Микротекст заметен при детальном рассмотрении надписей и полос, нанесенных на купюру, например, на элементе EYPO (евро на греческом) и на архитектурных ансамблях.

Ультрафиолет заставляет светиться лишь некоторые элементы банкноты – прожилки красного, синего и зеленого цветов в толще бумаги, флаг Евросоюза в зелено-оранжевом исполнении, подпись главы ЕЦБ, звезды и кольцо на передней стороне банкноты. Карта, мосты и номинал на обратной стороне светятся желтым. При этом цвет самой бумаги не меняется.

заставляет светиться лишь некоторые элементы банкноты – прожилки красного, синего и зеленого цветов в толще бумаги, флаг Евросоюза в зелено-оранжевом исполнении, подпись главы ЕЦБ, звезды и кольцо на передней стороне банкноты. Карта, мосты и номинал на обратной стороне светятся желтым. При этом цвет самой бумаги не меняется. Инфракрасный свет делает часть изображения невидимым.

делает часть изображения невидимым. Голограмма на 50, 100, 200 и 500 евро при повороте банкноты меняет изображение с номинала на дверь либо окно. А голографическая лента – с номинала на знак евро.

Как проверить подлинность евро серии «Европа»?

Банкноты, которые ЕЦБ начал выпускать с 2013 года, имеют те же стандартные элементы безопасности, что и «Серия 2002». И несколько дополнительных отличий:

Европа, персонаж древнегреческой мифологии, изображен на водяном знаке и окошке голографической ленты

Карту на реверсе банкноты дополнили Кипр и Мальта в связи с вступлением в Евросоюз

на реверсе банкноты дополнили Кипр и Мальта в связи с вступлением в Евросоюз ЕВРО и ЕЦБ написаны кириллицей после вступления в ЕС Болгарии.

написаны кириллицей после вступления в ЕС Болгарии. На аверсе появился изумрудный номинал банкноты

Как проверить евро на подлинность: простая математика

Если все изображения на купюре кажутся настоящими, но сомнения по поводу подлинности банкноты остаются, проверить ее можно с помощью калькулятора.

У каждой купюры есть уникальный номер. Он состоит из буквы и 11-значного номера. В сумме эти цифры и буква всегда дают цифру 8.

Проверим на примере идентификатора S22227803764

Складываем все цифры номера 22227803764:

2+2+2+2+7+8+0+3+7+6+4 = 43.

Прибавляем к этому числу порядковый номер буквы S в английском алфавите – 19

43+19=62, 6+2=8

Теперь сомнений не осталось, банкнота, которая оказалась у вас в руках подлинная!

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