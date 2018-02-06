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Обязательную продажу валютной выручки могут отменить

06.02.2018 14:24

Согласно обещаниям НБУ, обязательная продажа валютной выручки может быть отменена

Продажа валютной выручки

Продажа валютной выручки может стать необязательной Фото: http://www.comocual.com

Национальный банк рассчитывает полностью отменить обязательную продажу валютной выручки.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в парламенте.

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Мы рассчитываем в этом году отменить полностью эту сдерживающую норму для экспортеров
Яков Смолий
и.о. главы НБУ

Яков Смолий также сообщил, что Нацбанк рассчитывает постепенно отменять все валютные ограничения.

Напомним, на сегодняшний день экспортеры обязаны продавать 50% выручки в валюте после ее зачисления на счет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. По протоколу о нарушении таможенных правил изъято $125,2 тыс. Валюта изъята до вынесения судом решения по делу.

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По материалам: FinClub

Рубрики: ДеньгиНБУНовостиУкраина
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