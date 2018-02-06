Согласно обещаниям НБУ, обязательная продажа валютной выручки может быть отменена

Национальный банк рассчитывает полностью отменить обязательную продажу валютной выручки.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в парламенте.

Яков Смолий и.о. главы НБУ

Яков Смолий также сообщил, что Нацбанк рассчитывает постепенно отменять все валютные ограничения.

Напомним, на сегодняшний день экспортеры обязаны продавать 50% выручки в валюте после ее зачисления на счет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. По протоколу о нарушении таможенных правил изъято $125,2 тыс. Валюта изъята до вынесения судом решения по делу.

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По материалам: FinClub