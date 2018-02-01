В Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов

Валюту пытался нелегально ввезти иностранец

Работники Киевской таможни ГФС предотвратили попытку незаконного перемещения крупнейшей с начала года суммы — $125 тыс, что в гривневом эквиваленте составляет более 3,5 млн грн.

Валюту пытался незаконно ввезти на территорию Украины иностранный гражданин, который прилетел в Украину транзитом через Турцию.

Для прохождения таможенного контроля гражданин самостоятельно выбрал упрощенную систему — «зеленый коридор». На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, до момента пересечения «белой линии» к инспектору таможни не обращался. Валюта была обнаружена после пересечения пассажиром «белой линии», которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

Пассажир заявил, что вместе с ним путешествует гражданин Саудовской Аравии, которому принадлежит часть денег.

По протоколу о нарушении таможенных правил изъято $125,2 тыс. Валюта изъята до вынесения судом решения по делу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в столичном банке задержали человека с сотнями тысяч поддельных гривен. Задержанный заявил, что получил фальшивки от нелегальных менял.

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По материалам ubr.ua