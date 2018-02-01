В Украине растет онлайн-мошенничество — НБУ

При этом убытки банков от незаконных операций с картами снизились

Как сообщили в пресс-службе НБУ, в 2017 году существенно возросло количество незаконных/сомнительных операций в сети Интернет.

По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александра Яблунивского, такой тренд объясняется изменением фокуса внимания мошенников с технологических методов мошенничества на человеческий фактор. Это требует от всех участников платежного рынка реализации мер по повышению финансовой грамотности держателей платежных карт.

Отмечается, что при этом оплата в торговой сети становится одним из самых безопасных способов использования платежных карт (по сравнению с убытками понесенными держателям и банками через банкоматы и Интернет).

Количество мошеннических операций с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год снизилось до 77,6 тыс случаев (в 2016 году было зафиксировано 95 тыс случаев). Традиционно наибольшее количество мошенничества приходится на крупные города Украины (с населением более 1 млн человек) и крупнейшие области — до 97%.

В НБУ также напоминают, что пользователи платежных карт должны быть осмотрительными и не разглашать личную информацию и реквизиты карт (срок действия, код CVС2 / CVV2, PIN-код к карте), а также логин и пароль для входа в веб-банкинга, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации платежей или входа в веб-банкинг. Представители банков никогда не спрашивают эту информацию. Нацбанк также рекомендует пользоваться услугами sms-информирования и применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников. Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается.

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