Как компаниям снизить риск онлайн-мошенничества, не распугав клиентов — исследование

Чем точнее компании устанавливают личность клиентов, тем быстрее и легче они могут распознать мошенничество
Как показывает исследование лидера глобального рынка информационных услуг Experian, в 2017 году убытки от кибермошенничества по сравнению с прошлым годом возросли. Большинство организаций, опрошенных в рамках исследования (более 72%), назвали мошенничество серьезным поводом для беспокойства.
Более 70% опрошенных осознают, что, принимая избыточные меры предосторожности, они часто блокируют обычные транзакции. Это в свою очередь влечет за собой не только сокращение объемов и количества продаж, но и снижение лояльности и пожизненной ценности клиента. Руководители компаний подтверждают, что возможность более точной идентификации клиентов позволила бы им не отклонять добросовестные транзакции и значительно повысить выручку. Кроме того, 84% компаний могли бы снизить риск мошенничества, если бы умели правильно идентифицировать своих клиентов.
В свою очередь, 7 из 10 клиентов хотят, чтобы при интернет-транзакциях использовались протоколы, обеспечивающие безопасность данных – это придает им уверенности при совершении операций. Но это не значит, что клиентам нравится, когда для обеспечения безопасности создаются сложности и неудобства.
В рамках исследования Experian опросил более 5,5 тыс пользователей и 500 руководителей компаний, ведущих деятельность на 11 рынках по всему миру. Ниже приведены некоторые результаты этого опроса.
- Каждый четвертый респондент отказывался от сделки, если создание нового аккаунта требовало предоставления слишком большого объема информации.
- 35% пользователей совершали бы больше операций через интернет, если количество и сложность проверок для обеспечения безопасности было бы снижено.
- Всего 40% компаний «совершенно уверены» в своей способности точно и своевременно выявлять мошенников.
- 52% организаций по-прежнему используют пароли для идентификации клиентов и защиты информации.
- 75% предпринимателей выразили заинтересованность в более современных мерах безопасности, способствующих повышению удовлетворенности клиента.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников. Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается.
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