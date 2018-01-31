Как компаниям снизить риск онлайн-мошенничества, не распугав клиентов — исследование

Чем точнее компании устанавливают личность клиентов, тем быстрее и легче они могут распознать мошенничество

Как показывает исследование лидера глобального рынка информационных услуг Experian, в 2017 году убытки от кибермошенничества по сравнению с прошлым годом возросли. Большинство организаций, опрошенных в рамках исследования (более 72%), назвали мошенничество серьезным поводом для беспокойства.

Более 70% опрошенных осознают, что, принимая избыточные меры предосторожности, они часто блокируют обычные транзакции. Это в свою очередь влечет за собой не только сокращение объемов и количества продаж, но и снижение лояльности и пожизненной ценности клиента. Руководители компаний подтверждают, что возможность более точной идентификации клиентов позволила бы им не отклонять добросовестные транзакции и значительно повысить выручку. Кроме того, 84% компаний могли бы снизить риск мошенничества, если бы умели правильно идентифицировать своих клиентов.

В свою очередь, 7 из 10 клиентов хотят, чтобы при интернет-транзакциях использовались протоколы, обеспечивающие безопасность данных – это придает им уверенности при совершении операций. Но это не значит, что клиентам нравится, когда для обеспечения безопасности создаются сложности и неудобства.

В рамках исследования Experian опросил более 5,5 тыс пользователей и 500 руководителей компаний, ведущих деятельность на 11 рынках по всему миру. Ниже приведены некоторые результаты этого опроса.

Каждый четвертый респондент отказывался от сделки, если создание нового аккаунта требовало предоставления слишком большого объема информации.

35% пользователей совершали бы больше операций через интернет, если количество и сложность проверок для обеспечения безопасности было бы снижено.

Всего 40% компаний «совершенно уверены» в своей способности точно и своевременно выявлять мошенников.

52% организаций по-прежнему используют пароли для идентификации клиентов и защиты информации.

75% предпринимателей выразили заинтересованность в более современных мерах безопасности, способствующих повышению удовлетворенности клиента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников. Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается.

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