В НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников

Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается

В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам составила 0,0077% (77 грн на 1 млн грн). Годом ранее эта цифра была близка к 0,01% (более 100 грн на 1 млн грн).

Средний чек в мошенничестве за год подрос с 1900 грн до 2100 грн, но при этом на 1 млн всех платежных операций приходится лишь 25 мошеннических операций (0,0025%).

Такие данные озвучил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский на пресс-брифинге о противодействии кибермошенничеству с платежными инструментами, который состоялся сегодня, 30 января, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По его словам, позитивная динамика зафиксирована впервые с 2015 года.

Заместитель директора Ассоциации ЕМА Олеся Данильченко рассказала, что больше всего проблем у банков возникает в сфере card not present и социальной инженерии. Наиболее безопасными в Украине можно считать расчеты через POS-терминалы в торговых сетях.

В киберполиции отметили, что одними из наиболее распространенных видов кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов стали скимминг, вирусное заражение банкоматов, Black-Box атаки и несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.

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Ранее сообщалось о том что, в США зафиксировали новый вид банкоматного мошенничества. Стало извесно о первых джекпоттинг-атаках на банкоматы США.

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