В столичном банке задержали человека с сотнями тысяч поддельных гривен

Задержанный заявил, что получил фальшивки от нелегальных менял

Сегодня, 30 января, в одном из киевских отделений ПриватБанка служба безопасности финучреждения задержала и передала полиции жителя столицы с крупной партией поддельных гривен. Он пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тыс фальшивых гривен, изготовленных при помощи обычного ксерокса.

Как сообщили в службе безопасности банка, задержанный заявил, что получил эти деньги в фирменной упаковке одного из частных украинских банков в ходе валютообменной операции с нелегальными менялами. Клиент якобы нашел их в интернете и решил обменять у них $11 тыс, при этом не проверив и не пересчитав полученные деньги.

Поддельные гривны и их владелец переданы полиции, а по факту мошенничества открыто уголовное производство.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников. Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается.

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