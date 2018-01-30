В ПриватБанке рассказали, какие отделения закроют в 2018

В банке решили отказаться от малоэффективного формата отделений

В 2018 году ПриватБанк собирается расширить сеть полнофункциональных универсальных отделений. При этом в банке планируют отказаться от мини-отделений, которые малоэффективны.

Так, в течение 2018 будет открыто 49 полноценных филлиалов. А 201 мини-отделение будет закрыто. 73 отделения ПриватБанка сменят адрес на более удобный для своего клиента и расширят перечень услуг. Об этом сообщила и. о. главы банка Галина Пахачук.

Цель банка — к концу года сделать 80% своих отделений полнофункциональными, позволяющими обслуживать физических лиц, малый бизнес и корпоративных клиентов.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка будет насчитывать 2 061 филиал и отделение. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% – до 7 795, а сеть торговых POS-терминалов — на 13% (до 170 тыс).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, когда ПриватБанк приватизируют. Глава наблюдательного совета ПриватБанка, Энгин Акчакоча сообщил, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации пятилетней стратегии развития.