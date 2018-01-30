close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

В ПриватБанке рассказали, какие отделения закроют в 2018

30.01.2018 10:46

В банке решили отказаться от малоэффективного формата отделений

Какие отделения будет закрывать ПриватБанк? Фото: Mind.ua

В 2018 году ПриватБанк собирается расширить сеть полнофункциональных универсальных отделений. При этом в банке планируют отказаться от мини-отделений, которые малоэффективны.

Так, в течение 2018 будет открыто 49 полноценных филлиалов. А 201 мини-отделение будет закрыто. 73 отделения ПриватБанка сменят адрес на более удобный для своего клиента и расширят перечень услуг. Об этом сообщила и. о. главы банка Галина Пахачук.

Цель банка — к концу года сделать 80% своих отделений полнофункциональными, позволяющими обслуживать физических лиц, малый бизнес и корпоративных клиентов.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка будет насчитывать 2 061 филиал и отделение. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% – до 7 795, а сеть торговых POS-терминалов — на 13% (до 170 тыс).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, когда ПриватБанк приватизируют. Глава наблюдательного совета ПриватБанка, Энгин Акчакоча сообщил, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации пятилетней стратегии развития.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ —  Ощадбанк вводит услугу снятия наличных в банкоматах без карты
Рубрики: БанкиНовостиПриватБанкУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме