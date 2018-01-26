Ощадбанк вводит услугу снятия наличных в банкоматах без карты

Услуга имеет высокий уровень безопасности благодаря многоуровневой проверке

Клиенты Ощадбанка могут снимать наличные в банкоматах банка без физического присутствия карты с помощью «Ощад 24/7». Согласно сообщению пресс-службы банка, эта возможность обеспечивается технологией Cash by Code.

Чтобы снять деньги в банкомате без карты, клиенту нужно:

Зайти со смартфона в мобильное приложение «Ощад24/7» Выбрать функцию «Получение наличных без карты». Указать сумму для снятия и номер мобильного телефона.

Система автоматически сформирует код из двух частей: первую клиент получит в «Ощад 24/7», вторую — в виде SMS-сообщения на мобильный номер телефона.

Для снятия наличных в банкомате необходимо выбрать функцию «Деньги по коду» на экране банкомата и в течение 15 минут ввести обе части кода и указанную ранее сумму. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Monobank запустил сразу несколько новых функций. Ряд новых опций упростит осуществление P2P-платежей для пользователей мобильного банка.

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