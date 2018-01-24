Стало известно, когда ПриватБанк приватизируют

Пятилетняя стратегия развития ПриватБанка завершится приватизацией

Глава наблюдательного совета ПриватБанка, Энгин Акчакоча сообщил, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации пятилетней стратегии развития. Она начнет действовать в 2018 и продлится пять лет. Об этом ТОП-менеджер сообщил в интервью FinClub.

Стратегия разрабатывалась McKinsey & Company. Именно ее ПриватБанк выбрал в июле 2017 для подготовки соответствующего проекта в рамках требований МВФ. Именно это ведомство настаивало, чтобы стретегию готовила независимая организация. После того, как Министерство финансов подтвердит проект, для банка будет выпущена инструкция по дальнейшим действиям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что банки ожидают роста кредитования в этом году. Наиболее оптимистичные ожидания касаются кредитования малых и средних предприятий и предоставления потребительских кредитов.

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