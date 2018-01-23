Банки ожидают роста кредитования в этом году — НБУ

НБУ представил результаты регулярного опроса об условиях кредитования

Банки ожидают роста кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. Наиболее оптимистичные ожидания касаются кредитования малых и средних предприятий и предоставления потребительских кредитов. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном НБУ.

72% опрошенных банков считают, что в течение следующих 12 месяцев корпоративное кредитование увеличится. Ожидания увеличения корпоративного кредитного портфеля сохраняются уже пять кварталов подряд.

67% опрошенных ожидают наращивание кредитования домохозяйств — это максимальное значение с начала проведения опроса в 2015 году.

Уже традиционно оптимистичные ожидания притока депозитов населения и средств бизнеса.

В IV квартале 2017 заметно выросла доля одобрения банками заявок на кредиты малым и средним предприятиям, а также населению — как на ипотечные, так и на потребительские кредиты. Помимо снижения процентных ставок, этому поспособствовало ослабление банками требований к залогу.

В I квартале 2018 большинство банков ожидает, что стандарты кредитования либо не изменятся, либо смягчатся.

В течение IV квартала спрос бизнеса и населения на все виды кредитов значительно возрос — особенно на краткосрочные и гривневые кредиты. На I квартал 2018 года 52% опрошенных банков ожидают роста спроса на кредиты от бизнеса, 33% — на ипотечные кредиты, 46% — на потребительские кредиты.

Банки также считают, что в IV квартале 2017 кредитный риск повысился — об этом заявили 60% респондентов. Процентный риск остается низким четыре квартала подряд. В I квартале 2018 банки ожидают роста кредитного, валютного, операционного рисков. Также, впервые, начиная с с третьего квартала 2015 года, ожидается рост процентного риска.

Опрос проводился с 20 декабря 2017 года до 10 января 2018 и касался результатов за IV квартал 2017 и ожиданий на I квартал этого года и следующие 12 месяцев. В нем приняли участие кредитные менеджеры 65 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы. Подробнее с аналитическим отчетом, данными анкет и дополнительной информацией об опросе можно ознакомиться здесь.

Следующий опрос об условиях кредитования будет касаться ожиданий на II квартал 2018 года. Его опубликуют в апреле 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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