Украина должна МВФ 12,1$ млрд.

Большую половину одалживал Национальный банк, остальное — это долги Министерства финансов

На сегодняшний день Украина должна Международному валютному фонду $12,1 млрд. Такую цифру назвал заместитель главы Нацбанка Олег Чурий на сегодняшнем брифинге.

У НБУ есть и другие обязательства — сумма всех долгов уже достигла $9,1 млрд. Кроме МВФ, Национальный банк Украины должен деньги центральному банку Швейцарии и Государственной казначейской службе. При этом сумма валовых резервов Нацбанка — $18,8 млрд. В прошлом году их насчитывалось $15,5 млрд — есть небольшой прогресс.

Если оценивать собственные средства НБУ в иностранной валюте, можно насчитать еще $9,7 млрд сбережений. Еще есть немного запасов золота — 6% от всех золотовалютных резервов Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Среди ключевых угроз финансовой стабильности Украины — прекращение сотрудничества с МВФ. Без поддержки международных институтов успешное рефинансирование $20 млрд суверенного и гарантированного государством долга со сроком погашения в 2018-2020 годах маловероятно.

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