Monobank запустил сразу несколько новых функций

Ряд новых опций упростит осуществление P2P-платежей для пользователей мобильного банка

Команда monobank наполнила новую бета-версию приложения интересными и удобными функциями. Об этом сообщил один из создателей monobank Олег Гороховский.

Новые функции и возможности:

Потряси для перевода – чтобы перевести деньги тому, кто находится рядом, надо одновременно потрясти своими телефонами. Эта опция будет удобной, если у вас нет ни номера карты, ни телефона получателя.

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Появилась возможность получать SWIFT-платежи.

Возможность добавлять комментарии к платежам.

Сделать ответный перевод теперь можно в 1 клик — зайти в платеж и нажать «Ответить платежом».

В выписке теперь видны аватарки пользователей для P2P-платежей между картами monobank.

У популярных магазинов появились логотипы в выписке.

Появилась кнопка «Поделиться» к реквизитам карты.

Ожидается, что вскоре эти возможности станут доступны всем пользователям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Monobank готовится к запуску депозитов. Пока разработчики только думают о том, какими будут процентные ставки по вкладам.

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По материалам minfin.com.ua