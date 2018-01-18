Monobank готовится к запуску депозитов

Пока разработчики только думают о том, какими будут процентные ставки по вкладам

Первый украинский банк в смартфоне позволит своим клиентам открывать депозитные счета. Об этом сообщают разработчики проекта в фейсбук-сообществе для бета-тестировщиков Monobank.

В группе уже создан опрос о том, какие условия по вкладу наиболее привлекательны.

Так, потенциальным клиентам предлагают выбрать один из двух вариантов обслуживания.

Рыночная процентная ставка минус 1% вместе с дополнительной интересной категорией кэшбека для вкладчиков на период действия депозита Рыночная процентная ставка

Пока большинство членов сообщества высказались в пользу первого варианта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Monobank – это мобильный банк, который позволяет вкладчику проводить все свои финансовые операции в смартфоне, в том числе открывать счет, получать выписки для посольств и общаться со службой поддержки. К приложению прилагается банковская карта для расчетов в магазинах. Подробнее о работе банка — читайте в обзоре Как работает Monobank: запуск первого мобильного банка в Украине состоялся.

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