Мобильный банк — это банк без отделений, который позволяет совершать все банковские операции исключительно онлайн, со смартфона или планшета

С появлением смартфонов, различных приложений и возможностей для совершения платежей нет ничего удивительного в том, что пользователи хотят, чтобы и банковская сфера в целом стала более эффективной, оперативной и удобной. Действительно, у крупных банков есть приложения, которые позволяют клиентам проверять балансы своих счетов, переводить деньги, устанавливать прямые дебетовые переводы и так далее.

Однако эти крупные банки по-прежнему оперируют огромной сетью филиалов и отделений, несмотря на то, что их количество постоянно сокращается. Поэтому мобильные приложения, созданные такими банками, можно рассматривать всего лишь как дополнение к уже существующей инфраструктуре.

За последние два года появилось новое поколение мобильных банков, которые вполне готовы бросить вызов традиционной банковской системе. Мобильные банки (mobile-only banks, challenger banks) предлагают исключительно мобильный банкинг, без филиалов, а все транзакции можно совершить через приложение на смартфоне или планшете.

Мобильные банки уже успели создать ажиотаж на рынке банковских услуг и приобретают тысячи клиентов, особенно среди молодых людей. Несколько таких банков уже получили полную банковскую лицензию.

Среди самых популярных мобильных банков на сегодняшний день: N26 (Германия), Atom Bank (Великобритания), Fidor Bank (Германия), Starling Bank (Великобритания), Monzo Bank (Великобритания), Tandem Bank (Великобритания), Monese (Великобритания).

Открытие счета происходит через видео-чат с сотрудником банка, в ходе которого происходит верификация личности клиента. Далее в процессе использования услуг мобильного банка через видео-чат клиент может обратиться в службу поддержки банка для консультации.

В Украине тоже недавно запустился первый полностью мобильный банк без отделений — Monobank – который уже начал тестировать собственные платежные карты. Ряд европейских мобильных банков уже получили полные банковские лицензии, а украинский Monobank работает на базе Universal Bank.

Среди самых популярных европейских мобильных банков:

N26

N26 – немецкий мобильный банк со штаб-квартирой в Берлине. N26 – который до июля 2016 года назывался Number 26 – доступен для всех пользователей в странах Еврозоны, за исключением Кипра и Мальты.

Среди услуг, которые предоставляет банк: текущие счета, дебетовые карты, счета класса премиум.

N26 не взимает плату за основные банковские операции, но ввел политику честного использования (Fair Use policy) для своих немецких клиентов, которая ограничивает количество бесплатных снятий наличных в банкоматах Германии до 3 или 5 в месяц в зависимости от класса аккаунта клиента.

Atom Bank

Первый британский мобильный банк, который предлагает следующие услуги: ипотеку, сберегательные счета, кредиты для малого и среднего бизнеса. Atom Bank стал первым мобильным банком, который получил полную банковскую лицензию от британского регулятора.

Fidor Bank

Немецкий мобильный банк, который на данный момент предлагает два вида персональных банковских услуг — текущий счет и сберегательные облигации. В 2009 году банк запустился в Германии, а в 2015 — в Великобритании. В 2014 году Fidor стал одним из первых банков, который использовал платежный интернет-протокол Ripple для платежей.

Starling Bank

Британский мобильный банк, запущенный в 2014 году и получивший банковскую лицензию в июле 2016. Starling сосредотачивается на предоставлении ограниченного набора услуг, ориентированных на текущие счета. Специальное приложение, которое еще не запущено, будет предлагать оповещения для более эффективного управления деньгами и мониторинга в режиме реального времени.

Monzo Bank (ранее Mondo)

Британский мобильный банк, который получил полную банковскую лицензию в 2017 году. Среди предоставляемых услуг: предоплатные платежные карты (пока что на стадии тестирования) и текущие счета.

Tandem

Мобильный банк без банковской лицензии и с ограниченным списком предлагаемых услуг: на данном этапе Tandem предлагает открытие текущих счетов лишь ограниченному количеству клиентов.

Monese

Предоставляет банковские услуги клиентам-резидентам и нерезидентам. Процесс открытия счета, который может быть завершен на смартфоне клиента, длится менее 3 минут. С 2016 года Monese взимает с каждого клиента ежемесячную плату за пользование текущим счетом в размере 4,95 фунтов стерлингов.

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