Три четверти китайцев осуществляют мобильные платежи

Такие данные предоставил eMarketer в своем последнем прогнозе

Прогнозируется, что по результатам 2017 года более чем три четверти (76,3%) пользователей смартфонов в Китае будут использовать свои мобильные устройства для оплаты товаров и услуг в точках продажи.

Согласно последнему прогнозу eMarketer о мобильных платежах, Китай уверенно движется к безналичному обществу, поскольку преимущества использования мобильных телефонов для оплаты в оффлайне становятся повсеместными в городах и даже за их пределами.

eMarketer увеличил свои прогнозы на 2017 год более чем на 86,0% и теперь ожидает, что 461,4 миллиона человек в стране будут использовать телефоны для оплаты в PoS.

К 2021 году 79,3% китайских пользователей будут расплачиваться через смартфоны в точках продажи. Для сравнения: в США этот показатель составит 31,0%, а в Германии — 23,0%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежное приложение Paytm нацелилось на крупные рынки. Paytm, ведущее платежное приложение Индии, планирует экспансию.

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По материалам thepaypers.com