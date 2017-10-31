Платежное приложение Paytm нацелилось на крупные рынки

Paytm, ведущее платежное приложение Индии, планирует экспансию

По словам генерального директора Paytm, крупнейшего в Индии мобильного платежного приложения, компания заинтересована в выходе на рынок США.

Основатель и главный исполнительный директор Paytm Виджай Шехар Шарма сказал, что цель компании — выйти на развитые рынки, включая также Японию и Европу.

По данным Forrester Research, рынок мобильных платежей США в прошлом году оценивался в около $112 млрд.

В свою очередь, Paytm оценивается в $7 млрд (благодаря привлечению $1,4 млрд финансирования от японского SoftBank). Не смотря на то, что приложение является крупнейшим в Индии игроком рынка мобильных платежей, на прибыль сервис пока не вышел.

С марта 2017 года Paytm запущен в Канаде. По словам генерального директора, это хороший фундамент для дальнейшего расширения на территории Северной Америки. Канадская пользовательская база небольшая — в противовес 260 млн индийских пользователей. Тем не менее, средние суммы транзакций в Канаде гораздо выше, чем в Индии. Канадцы используют Paytm для пополнения мобильного телефона, оплаты кабельного телевидения, интернета и коммунальных услуг, а также налогов на недвижимость. Они также могут оплачивать через приложение страховку.

Представители Paytm также сообщают о своей готовности работать с WhatsApp от Facebook Inc. По словам Виджая Шармы, это позволит пользователям мессенджера подключиться к услугам Paytm.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок. В будущем N26 планирует построить в стране FinTech-центр с широким кругом услуг и стать универсальным решением для всех финансовых потребностей клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple Pay запустился в трех европейских странах и ОАЭ

По материалам pymnts.com