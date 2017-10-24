Популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок

В будущем N26 планирует построить в стране FinTech-центр с широким кругом услуг и стать универсальным решением для всех финансовых потребностей клиентов

Немецкий мобильный банк N26 планирует выйти на американский рынок. Об этом стало известно на конференции Money 20/20 в Лас-Вегасе.

Потенциальные клиенты в США уже могут зарегистрироваться в списке ожидания и получить возможность открыть учетную запись в середине 2018 года. Им будут предложены услуги, аналогичные тем, которые уже доступны на европейских рынках. Кроме того, предусмотрены и дополнительные сервисы, ориентированные на американский рынок.

Первоначально счета N26 будут поддерживать весь функционал карт, денежные переводы, снятие наличных, а также сервисы, адаптированные к рынку США — например, бонусную программу для клиентов.

Банк уже зарегистрирован в Нью-Йорке как N26 Inc. Чтобы соответствовать нормативной базе, компания будет использовать банк-партнер для предоставления своих услуг американским клиентам.

N26 сочетает в себе технологии и дизайн, предоставляя пользователям исключительный опыт. Каждый продукт разрабатывается прежде всего для мобильного приложения, в отличие от традиционных банков, которые просто добавляют мобильный интерфейс к своей существующей инфраструктуре.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк США запустит новое приложение для мобильного банкинга. Финучреждение с активами на общую сумму $2,56 трлн уделяет много внимания продвижению мобильного банкинга.

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По материалам thepaypers.com